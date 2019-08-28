0553 313 94 23

İran Uzmanlar Meclisi Üyesinden "Halk bizden memnun değil" açıklaması

- İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Haşim Haşimzade Herisi, halkın ülke yönetiminden rahatsızlık duyduğunu belirtti - Herisi, yönetimi bir an önce kendisine çekidüzen vermeye çağırdı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:04
İran Uzmanlar Meclisi Üyesinden "Halk bizden memnun değil" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Haşim Haşimzade Herisi, halkın, ülke yönetiminden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

İran devrim lideri Ayetullah Humeyni ailesine yakın "Jamaran" haber sitesine konuşan Haşimzade Herisi, ülke yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

Öz eleştiri de yapan Herisi, "Ülkenin bundan daha iyi olamayacağını, halkın bizleri tebrik ettiğini düşünüyorduk. Fakat böyle olup olmadığı konusunda hiç saha araştırması yapmadık." dedi.

Yöneticileri toplumsal gerçeklerle yüzleşmeye davet eden Haşimzade Herisi, "Kendimize gelmeliyiz. Bu sorunların tabandan tavana düzelmesinin bedeli İslamın, devrimin, din adamları ve İran'ın yok olmasına neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Halk bizden nefret ediyor ve bizden memnun değil"

Herisi, yönetimin bir an önce kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar Meclisi Üyesi Herisi, halkın devrimi sevdiğini de savunarak, "Halkın İslami yönetimden ne gibi bir rahatsızlığı olabilir ki halk asıl bizden nefret ediyor ve bizden memnun değil." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın ülkenin genel gidişatından rahatsız olduğunu dile getiren Haşimzade Herisi, şunları kaydetti:

"İran halkının dünya ve ahireti tehlikede. İnsanlar feryat ettiğinde bazen İslam ve rejim aleyhine de konuşarak günah işlemekteler. Biz ise mahcubiyet duymakla yetiniyoruz. Sadece söylemlerimizi değil her şeyimizi değiştirmeliyiz."

Ülke liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi Doğu Azerbeycan Vekili Haşim Haşimzade Herisi, eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'ye yakınlığıyla biliniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:04
  1. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Haşim Haşimzade Herisi
  2. İran yönetimine eleştiri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Kameni ile yollarını ayırdığını açıkladı
    1. Fenerbahçe Kameni ile yollarını..
    2. Mideyi istila eden gizli ajan
    3. TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı
    4. İdlib'deki gözlem noktasına saldırı..
    5. İstanbul Avrupa Yakası’nda 9 günlük..
    6. Kurum müdürlerinden gazi Uzman Çavuş..
    7. Trabzon’un coğrafi işaretli ürünleri..
    8. Muş Valisi İlker Gündüzöz 'Malazgirt..
    9. Yanan ormanları canlandırmak için öyle..
    10. KASKİ Genel Müdürü yatırımlar için..
    11. Ağrı’ da gece yarısı çıkan yangın..
    12. RTÜK Başkanı yapımcılarla şiddet..
    13. ANALİZ - İtalya’da hükümet krizi:..
    14. Yaralı Kerkenez Kars’ta tedavi altına..
    15. Tapu Müdürü Erdem’e veda yemeği
    16. Yemen'de hükümete bağlı güçler Aden..
    17. Karadenizli balıkçılar ’Vira..
    18. Spor il Md.lüğü 'Özel çocuklar'..
    19. Atık sulardan uyuşturucu madde tesbiti
    20. Şehrin ortasında ayı nöbeti
    21. Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    22. Körfez ülkeleri ABD ve İran'a karşı..
    23. GÜNCELLEME - Terör örgütü PKK'ya..
    24. Turistler Bilecik'e hayran kaldı!
    25. İş için gelen ailelerin çocukları..
    26. Hasta ve hasta yakınları tesisinde 2..
    27. Güney Kore’den gelen turizm elçileri..
    28. Pet kuaförü hizmeti almak isteyenlere..
    29. Denetim Serbestlik Müdürlüğü’nden..
    30. Osmaneli’nde elektrik hatları yer..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog