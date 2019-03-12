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İran Uzmanlar Meclisi başkan yardımcılığına Reisi seçildi

Geçen hafta Yargı Erki Başkanlığına atanan İbrahim Reisi, Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcısı oldu

12 Mart 2019 Salı 12:38
İran Uzmanlar Meclisi başkan yardımcılığına Reisi seçildi

İSTANBUL (AA) - İran'da geçen hafta Yargı Erki Başkanlığına atanan İbrahim Reisi, Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcısı makamına geldi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ülke lideri Ali Hamaney tarafından geçen hafta Yargı Erki Başkanlığına atanan Reisi, Ayetullah Haşimi Şahrudi'nin ölümüyle boşalan Uzmanlar Meclisi Başkan yardımcılığına seçildi.

Ayetullah Ahmed Cenneti (92) başkanlığında eski İran Meclis binasında düzenlenen seçimde Reisi 43, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Amuli Laricani 27 ve Fazıl Gülpeyagani 5 oy aldı.

Ülkenin dini liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi'nin 88 üyesi bulunuyor.

- İbrahim Reisi kimdir?

Humeyni'nin ölümü sonrası Hamaney döneminde devlet makamlarında hızla yükseldiği gözlenen aşırı muhafazakar İbrahim Reisi (59), 1990-1995 yıllarında Tahran Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. 2016 yılında yine Hamaney tarafından Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanlığına getirilen Reisi, geçen hafta Amuli Laricani'nin Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi başkanlığına atanmasının ardından boşalan Yargı Erki Başkanlığı'na getirildi. İki dönem Uzmanlar Meclisi üyeliğine seçilen Reisi, 2017 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerini rakibi Hasan Ruhani karşısında kaybetmişti.

Reisi, İran devrim lideri Humeyni'nin talimatıyla 1988 yılında hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren komitede yer aldı. Rejim muhalifleri tarafından "ölüm komitesi" olarak adlandırılan 4 kişilik heyette yer alan Reisi, muhaliflerce "Katliam Ayetullahı" olarak adlandırılıyor. O dönemde yaklaşık 3 bin kişinin idam edildiği öne sürülüyor.

Devrim Muhafızları tarafından desteklendiği öne sürülen İbrahim Reisi ismi, Hamaney sonrasında ülke liderliği makamına oturması muhtemel adaylar arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:38
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