İran uyruklunun evinde uyuşturucu bulundu Van'da evinde bir kilo 242 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen İran uyruklu gözaltına alındı

VAN (AA) - Van'da bir İran uyruklunun evinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde yaşayan İran uyruklu C.H'nin evinde yapılan aramada, bir kilo 242 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 27 fişek bulundu. Şüpheli C.H, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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