İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı istifa etti

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, hükümetle kentsel dönüşüm ve ekonomik yöntemlerden kaynaklı ihtilaflar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Ahundi, 1 Eylül'de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunduğu istifa mektubunu bugün sosyal medya hesabından paylaştı.

Abbas Ahundi, kentsel dönüşümle ilgili verimli çalışma yürütemediğini, hükümetin piyasalara çok fazla müdahale ettiğini ve yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle "görevine devam etmeyi etik bulmadığını" ifade etti.

Yasalara bağlılık, mülkiyet hakkına saygı ve rekabetçi piyasa ekonomisinin hiçbir koşulda zarar görmemesi gerektiğine dikkati çeken Ahundi, hükümetin ABD yaptırımlarından kaynaklı sorunlar nedeniyle tüm bu ana ilkeleri ihlal ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'ye hitaben "Daha uyumlu bakanlarla çalışmak hakkınızdır" ifadesini kullanan Ahundi, daha önce de 3 defa istifa ettiğini ancak kabul edilmediğini hatırlattı.

Bakanlığın Halkla İlişkiler Genel Müdürü Kasım Biniyaz da İran televizyonuna yaptığı açıklamada istifayı doğruladı.

Ruhani kabinesinden Çalışma Bakanı Ali Rebii 8 Ağustos'ta, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylaması sonucunda görevlerinden azledilmişti.