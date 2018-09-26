İran Trump'ı fena ti'ye aldı!

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma hakkında yorum yaptı.

Fars News’in haberine göre Caferi, “Gülüşü duydunuz ve gördünüz. Bu alaycı gülüş, harap olan çehreniz ve Amerika’nın artan yalnızlığı hakkında bir mesaj. Bu büyük bir siyasi rezalet” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Birleşmiş Milletler’in 73’üncü Genel Kuruluna hitap ederken ilginç bir çıkış yapmıştı. Trump’ın “Benim yönetimim altında ABD, tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti” sözü üzerine, dünya liderleri yüksek sesle gülmeye başlamıştı. Trump şaşırarak, “Bu tepkinizi beklemiyordum” diyerek konuşmasına devam edebilmek için yükselen kahkahaların sona ermesini beklemişti.