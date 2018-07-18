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İran top atışlarıyla vurdu! Ölü Peşmergeler var

İran'ın IKBY'de yer alan Erbil'e dün başlattığı top atışları sonucu 2 Peşmerge'nin öldüğü açıklandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:39
İran top atışlarıyla vurdu! Ölü Peşmergeler var

İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'in sınır bölgesindeki İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) kamplarını topla vurması sonucu 2 Peşmerge'nin öldüğü belirtildi.

İ-KDP tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İran'ın dün öğlen saatlerinden itibaren İran-IKBY arasındaki sınır bölgesini ağır toplarla vurması sonucu 2 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, top atışlarında bir Peşmerge'nin yaralandığı, bölgedeki ormanlık ve tarım alanlarında ciddi zararın meydana geldiği kaydedildi.

İran'a ait topçu birlikleri, dün Erbil'in Sidekan nahiyesindeki 8 köyün yer aldığı sınır bölgesini top atışına tutmuştu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:39
  1. İran
  2. top atışları
  3. Erbil
  4. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
  5. Peşmerge

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