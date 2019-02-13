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İran terör saldırısında ABD'yi işaret etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:- "İran'ın, 'Varşova sirkinin‘ gerçekleştiği gün terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Özellikle aynı teröristlerin destekçilerinin Varşova sokaklarında kutlama yaptığı ve Twitter'da sahte hesaplarla kutlamaları desteklediği zamanda? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor"

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:37
İran terör saldırısında ABD'yi işaret etti

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Polonya'da ABD'nin öncülüğünde düzenlenen İran karşıtı konferansla aynı gün ülkenin güneydoğusunda terör saldırısı düzenlenmesinin tesadüf olamayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından Sistan ve Beluçistan eyaletinde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Çok sayıda askerin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ABD'nin desteklediği terörist gruplara işaret eden Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İran'ın, 'Varşova sirkinin‘ gerçekleştiği gün terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Özellikle aynı teröristlerin destekçilerinin Varşova sokaklarında kutlama yaptığı ve Twitter'da sahte hesaplarla kutlamaları desteklediği zamanda? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor."

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde akşam saatlerinde bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da ABD öncülüğünde İran'ın bölgesel faaliyetlerinin ele alındığı Orta Doğu konulu konferans düzenleniyor. İran'ın tepki gösterdiği konferansa İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil ediyor. Bugün başlayan konferansa birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya da bakanlar düzeyinde katılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk etapta konferansta İran meselesine odaklanılacağını açıklamıştı. Bazı davetlilerin, İran odaklı bir etkinliğe katılma konusunda tereddüt etmesi üzerine organizatörler konferansın gündemini genişleterek, İsrail-Filistin sorununun, terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin, Suriye ve Yemen konularının da ele alınacağını duyurmuştu.




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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:37
  1. - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. iran
  3. Sistan ve Beluçistan

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