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İran Telegram'ın lisansını iptal etti

İran, ülkedeki en  popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın İran'daki "içerik dağıtım ağının"  lisanslarını iptal etti. 

26 Nisan 2018 Perşembe 18:39
İran Telegram'ın lisansını iptal etti

İran, kullanıcıları yerli uygulamalara yöneltmek  amacıyla ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın İran'daki "içerik  dağıtım ağının" (CDN) lisanslarını iptal etti. 

İran Telekomünikasyon Altyapı Şirketi tarafından yapılan açıklamada,  Telegram'ın içerik dağıtım ağlarının İran Siber Alem Yüksek Konseyinin talimatı  üzerine devre dışı bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, talimatın uygulanmasıyla  birlikte Telegram'a erişim sorunları yaşanacağı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüsameddin Aşina da Twitter hesabından  yaptığı açıklamada, Telegram'ın verdiği sözleri yerine getirmemesi üzerine  ülkedeki dağıtım ağının lisanslarının iptal edildiğini kaydetti.

Talimatın ardından İran'da Telegram'a erişimin özellikle görüntülü  paylaşımlarda kısıtlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yönetim Merkezi Başkanı Rıza Cevaheri,  geçen hafta devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamalarının  kullanılmasının yasaklandığını duyurmuştu.

Duyurunun ardından İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden  yapılan açıklamada, ofise ait Telegram hesabının "ulusal çıkarları korumak ve  yerli sosyal medya uygulamalarını desteklemek amacıyla kapatılacağı"  belirtilerek, kullanıcılar yerli alternatiflere yönlendirilmişti. İran devlet  televizyonu da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Telegram hesabını kapattığını bildirmişti.

İran Siber Alem Yüksek Konseyi Başkanı Ebulhasan Firuzabadi dün  yaptığı açıklamada, İran'da devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamaların  yasaklanmasının ardından bir hafta içinde 12 milyon İranlı kullanıcının Soroush  başta olmak üzere yerli mesajlaşma uygulamalarına geçtiğini duyurmuştu.

Meşhed kentinde geçen yıl 28 Aralık'ta bir grup göstericinin, ülkedeki  hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan  gösteriler, kısa sürede ülke çapında rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Göstericiler eylemlerini Telegram başta olmak üzere yabancı mobil  uygulamalar üzerinden organize etmişti. Telegram, 80 milyon nüfusa sahip ülkede  yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanılıyordu.

İran, Telegram'ın ülkedeki kurallara uymasını isterken şirketin Rus  kurucusu Pavel Durov, Telegram'ın her zaman "özgürlük ve kullanıcıların  gizliliğini" korumayı sürdüreceğini söylemişti. Telegram'ın ayrıca  kullanıcılarına kripto para birimi üzerinden alışveriş imkanı sunması yetkililer  tarafından ülke ekonomisine tehdit olarak değerlendiriliyor.

Telegram'a kısa süre önce de uygulamanın şifre kodlarını Rusya Federal  Güvenlik Servisi'yle (FSB) paylaşmadığı için Rusya'da erişim engeli getirilmişti.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 18:39
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