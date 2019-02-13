İran tartışmalı kara para yasasının onayı için daha fazla süre istiyor

ANKARA (AA) - İran'ın mali yasalarını uluslararası normlara uygun hale getirecek kara parayla mücadele yasalarının nihai onayı için zaman daralırken hükümet, şubat sonuna kadar verilen sürenin uzatılmasını istedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan İran Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, ülkede tartışmalara neden olan yasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

FATF'ın İran'a yasayı onaylamak için şubat sonuna kadar süre verdiğini hatırlatan Dejpesend, "Gerekli olan her yere İran temsilci göndererek ihtiyaç duyulan bilgileri sunuyor. Umuyorum İran'a verilen süre bir kez daha uzatılır." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi de ülkedeki mali yasaları FATF'la uyumlu hale getirme yönünde önemli adımlar attıklarını belirterek, hükümetin FATF'a katılım konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Hükümetin ülkedeki diğer kurumlarla karşı karşıya gelme pahasına yasanın onaylanması için çaba gösterdiğine dikkati çeken Cüneydi, FATF'ın süreyi uzatabileceğini dile getirdi.

Cüneydi, hükümetin ısrarının açık olduğunun altını çizerek, "Bu mesele hem ülkedeki bankacılık sistemi hem de uluslararası ilişkilerimiz için önem arz ediyor." dedi.

Öte yandan İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti de FATF'a katılımın bankacılık sistemi için bir gereklilik olduğunu söyledi.

FATF üyeliğinin İran'a fayda sağlayacağını ancak verilen sürenin dolmak üzere olduğuna dikkati çeken Himmeti, "Kara listede olmak istemiyoruz. Bu yasanın onaylanmaması iyi sonuçlar getirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

-Muhafazakar din adamlarından FATF karşıtı gösteri

Ayrıca, onlarca din adamı Kum kentinde FATF'ı protesto gösterisi düzenledi. Fevziye Medresesi önünde bir araya gelen din adamları, FATF, ABD ve İsrail aleyhine slogan attılar.

Ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle Hasan Ruhani hükümetini eleştiren göstericiler, ülkedeki fakirliği protesto eden pankartlar taşıdılar.

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımlarla bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması nedeniyle Hasan Ruhani hükümeti, FATF ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'yla (CFT) uyumu öngören yasa tasarılarını meclise sunmuştu.



Mecliste uzun tartışmaların sonucunda onaylanan tasarılar, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak meclise iade edilmişti. Tasarıların onayı için ısrar edince meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'ne gönderilen tasarılardan bir kısmı onaylanmıştı.



Kamuoyunda FATF yasası olarak bilinen yasa, muhafazakarlar ve din adamları arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklinde tepkilere neden oluyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için şubat sonuna kadar süre vermişti.



FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.







