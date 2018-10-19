İran, tankerle petrol gönderiyor

Refinitiv Eikon verilerine göre İran Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait süper tankerlere yüklenen 22 milyon varil petrol Dalian limanına doğru yola çıktı. Bu tankerler ekim ve kasım ayları içinde Dalian'a varmış olacak.

2015 Ocak ayına kadar geri giden veriler, Dalian'a normal koşullarda her ay 1 ile 3 milyon varil arasında İran ham petrolü sevk edildiğini gösteriyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üçüncü büyük üreticisi olan İran 4 Kasım'da yürürlüğe girecek olan Amerikan yaptırımları yaklaştıkça, alıcılarının sayısının azaldığını görüyor.

İran'ın, 2014 yılında maruz kaldığı önceki yaptırımlar döneminde Dalian'da stokladığı petrol daha sonra Güney Kore ve Hindistan'daki alıcılara satılmıştı. Çin'in en büyük rafinerilerinden ve ticari depolama tesislerinden bazıları Dalian bölgesinde bulunuyor.

NITC'ye ait VLCC (Very Large Crude Carrier) sınıfı bir tankerin Dalian limanının Xingang bölümünde bulunan bir antrepoya 8 Ekim'de petrol boşalttığı biliniyor.

Petrolü antrepolarda tutmak, kargonun sahibine malı Çin'e ya da bölgedeki başka müşterilere satma imkanı veriyor.

NITC tankerleri yükleme ve boşaltma sırasında sistemlerindeki izleme cihazlarını kapatarak ABD yetkililerinin bilgi edinmesini engelliyorlar.

Refinitiv Eikon verilerine göre halen üç tanker Çin'in Changxing adasına doğru yol alıyor. Bu tankerler kasım ayında limana varmış olacak.