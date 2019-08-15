Cebelitarık'tan flaş hamle! İran tankerinin kaptanını serbest bıraktı
Cebelitarık, el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanını serbest bıraktı.
15 Ağustos 2019 Perşembe 12:50
Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla beraber 3 kişiyi serbest bıraktı.
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