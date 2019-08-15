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İran, tankerine el koymak isteyen ABD'yi "korsanlıkla" suçladı

- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "Kanser hastalarını ihtiyaç duydukları ilaçtan mahrum bırakmak dahil ekonomik terörizm yoluyla ulaşmak istediği hedeflerini başaramayan ABD, açık denizlerdeki mülkümüzü çalmak için hukuk sistemini kötüye kullanmaya çalıştı "Bu korsanlık girişimi, Trump yönetiminin hukuka saygısızlığının bir göstergesidir"

15 Ağustos 2019 Perşembe 19:02
İran, tankerine el koymak isteyen ABD'yi "korsanlıkla" suçladı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankerine, ABD yönetiminin el koyma talebini "korsanlık girişimi" şeklinde niteledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının Cebelitarık hükümetinin Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu “Grace 1” adlı İran tankerini devralma girişimine tepki gösterdi.

Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kanser hastalarını ihtiyaç duydukları ilaçtan mahrum bırakmak dahil ekonomik terörizm yoluyla ulaşmak istediği hedeflerini başaramayan ABD, açık denizlerdeki mülkümüzü çalmak için hukuk sistemini kötüye kullanmaya çalıştı. Bu korsanlık girişimi, Trump yönetiminin hukuka saygısızlığının bir göstergesidir."

Öte yandan İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin talebine rağmen Cebelitarık Yüksek Mahkemesi'nin tankeri serbest bırakmasının Washington yönetimi için "alçaltıcı bir başarısızlık" olduğunu ifade etti.

Baidinejad, serbest bırakılan tankerin denize açılması için gerekli tüm hazırlıkların ve teknik düzenlemelerin yapıldığını, tankerin yakında Cebelitarık Boğazı'ndan ayrılacağını belirtti.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.

- İran tankeri serbest bırakıldı

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, ABD'nin de devralmak için mahkemeye başvurduğu İran tankerinin bugün serbest bırakılmasına karar vermişti.

İran'ın da yaklaşık bir aydır alıkoyduğu İngiltere bandıralı tankeri serbest bırakması öngörülüyor.



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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 19:02
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