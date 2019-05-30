İran, Suudi Arabistan'ın iddialarını reddetti İİT İran Heyet Başkanı Rıza Necefi, Suudi Arabistan'ın "İran bölge ülkelerinin içişlerine müdahale ediyor" iddialarını reddetti

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İran Heyet Başkanı Rıza Necefi, Suudi Arabistan'ın "İran bölge ülkelerinin içişlerine müdahale ediyor." iddialarını reddetti. İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Necefi, İİT zirve toplantısında konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf'ın İran'a yönelik bölge ülkelerinin içişlerine müdahale ettiğiyle ilgili iddiaları reddettiğini söyledi. Necefi, "İran, Suudi Arabistan'ın söz konusu toplantıdaki iddialarını reddetmektedir." ifadelerini kullandı.







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