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İran Suudi Arabistan'ı topa tuttu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından İsmail Kevseri, İran Devrim Muhafızları'nı "terör" listesine alan Suudi Arabistan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini dünya kamuoyunun dikkatinden kaçırmayı hedeflediğini söyledi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 12:23
İran Suudi Arabistan'ı topa tuttu!

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e konuşan Kevseri, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti nedeniyle adeta bataklığa saplandığını ifade eden Kevseri, "Suud hanedanı, dünya kamuoyunun dikkatini Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden kaçırmaya çalışıyor." dedi.

Suudi Arabistan yönetiminin cinayetten sorumlu tutulması gerektiğini söyleyen Kevseri, "İşlenen bu cinayeti kolaylıkla temizleyemezler." ifadesini kullandı.

3 kişiyi terör listesine almışlardı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in dün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yanı sıra Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi terör listesine aldığını duyurmuştu.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın eş başkanı olduğu "Terör Finansmanını Hedef Alma Merkezi"nin (TFTC) Taliban ve İran'la ilişkili 9 kişiyi terör listesine dahil ettiğini belirtmişti. İkisi İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü'yle bağlantılı bu kişiler arasında iki Pakistanlı ve beş Afgan yer alıyor.

Merkezi Riyad'da bulunan TFTC, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl Suudi Arabistan'ı ziyareti sırasında kurulmuştu. Söz konusu kuruluşun üyeleri arasında Suudi Arabistan'ın yanı sıra Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de bulunuyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 12:23
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