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İran terör saldırısından Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

Sabah saatlerinde askeri geçit töreninde yapılan terör saldırısıyla sarsılan İran'dan ilk resmi açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, saldıryı gerçekleştiren örgütün Suudi Arabistan’dan beslendiğini iddia etti.

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:05
İran terör saldırısından Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif bugün İran’ın Ahvaz kentinde gerçekleştirilen terör saldırısının el-Ahvaziye adlı terör örgütüne bağlı unsurlar tarafından gerçekleştiğini belirtti. Ramazan Şerif bu örgütün Suudi Arabistan’dan beslendiğini belirtti.

İran'dan yapılan açıklamada, saldırıya kesin ve hızlı bir şekilde karşılık verileceği belirtildi.

BU ÖRGÜT SUUDİ ARABİSTAN'DAN BESLENİYOR

İSNA’nın haberine göre İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif yaptığı bir açıklamada askeri geçit töreni sırasında İran’ın Ahvaz kentinde gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü, "Askeri geçit sırasında halkımıza ve silahlı güçlerimize saldırı gerçekleştiren unsurlar, el-Ahvaziye terör hareketine bağlıdır" ifadelerini kullandı. Şerif açıklamasının devamında söz konusu terör örgütünün Suudi Arabistan’dan beslendiğini belirterek "Bu terör eylemi, askeri gücümüzün törenindeki azametin görünmemesini hedeflemişti" dedi.

Söz konusu askeri törende, sivil halkın da bulunduğunu vurgulayan İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, el-Ahvaziye terör örgütünün bundan önce de terör saldırıları gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 12:05
  1. Ramazan Şerif
  2. el-Ahvaziye
  3. İran
  4. saldırı

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