0553 313 94 23

İran Suriye'nin doğusunu vurdu!

İran, Suriye'nin doğusundaki bazı hedefleri vurdu. Saldırıda, 22 Eylül'de Ahvaz kentinde bir askeri geçit töreninde saldırı düzenleyenlerin "elebaşlarının" hedef alındığı öğrenildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:28
İran Suriye'nin doğusunu vurdu!

İran Devrim Muhafızları, Suriye'nin doğusunda bazı hedeflere füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 22 Eylül'de Ahvaz kentinde bir askeri geçit töreninde saldırı düzenleyenlerin "elebaşlarının" hedef alındıkları bildirildi.

Açıklamada, "Fırat Nehri'nin doğusunda çok sayıda terörist öldürüldü ya da saldırılar sonucu yaralandı" denildi.

İran medyası da, en az 3 balistik füze fırlatılırken çekilmiş fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı.

Devrim Muhafızları ise saldırılarda toplam 6 füzenin kullanıldığını açıkladı, füzelerin İran'ın batısında nereden fırlatıldığı ile ilgili bilgi vermedi.

DEAŞ ve El-Ahvaziye üstlenmişti

Bazıları Devrim Muhafızları'ndan 25 İranlının öldüğü saldırıyı hem IŞİD, hem de İran'da faaliyet gösteren Arap ayrılıkçı grup El-Ahvaziye üstlenmişti.

İran, saldırganların ABD'nin müttefiki Körfez ülkeleri tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise İran'ın iddialarını "gülünç" diyerek reddetmişti.

İran, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren Beşar Esad rejimine destek amaçlı olarak bu ülkeye çok sayıda asker göndermişti.

Çok sayıda Şii milisin de Suriye ordusu saflarında savaştıkları biliniyor.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 15:28
  1. İran
  2. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cocu'dan Fenerbahçe'yi yakacak şartlar! Eğer kovulursa...
    1. Cocu'dan Fenerbahçe'yi yakacak..
    2. ABD savaş gemisi Çin sularında!
    3. Avrupa’nın en büyük bilimsel İslam..
    4. Cezasının infazı ertelenen Enis..
    5. Ülkede alarm! Deprem ve tsunami..
    6. Burun tıkanıklığının çözüm yolları..
    7. Fidye için kaçırıp işkenceyi ailesine..
    8. Mısırlı vali 'Mickey Mouse'..
    9. TİM Başkanı Gülle: Destek olunması..
    10. Deniz Baykal yemin edemedi!
    11. Bedelli askerlikten yaralanmak isteyen..
    12. 'Karıma bakıyorsun' deyip pompalı..
    13. İran Suriye'nin doğusunu vurdu!
    14. Bedelliye başvuran öğretmenler dikkat!
    15. Evde bulunan bir dolara "Mabel Matiz"..
    16. İngiltere'den AB'ye dikkat çeken..
    17. Süper Lig ekibinde 2 isim kadro dışı..
    18. Erdoğan ve Bahçeli Meclis'te görüştü
    19. Af kimleri kapsamıyor?
    20. Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı..
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!