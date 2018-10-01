İran Suriye'nin doğusunu vurdu!

İran Devrim Muhafızları, Suriye'nin doğusunda bazı hedeflere füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 22 Eylül'de Ahvaz kentinde bir askeri geçit töreninde saldırı düzenleyenlerin "elebaşlarının" hedef alındıkları bildirildi.

Açıklamada, "Fırat Nehri'nin doğusunda çok sayıda terörist öldürüldü ya da saldırılar sonucu yaralandı" denildi.

İran medyası da, en az 3 balistik füze fırlatılırken çekilmiş fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı.

Devrim Muhafızları ise saldırılarda toplam 6 füzenin kullanıldığını açıkladı, füzelerin İran'ın batısında nereden fırlatıldığı ile ilgili bilgi vermedi.

DEAŞ ve El-Ahvaziye üstlenmişti

Bazıları Devrim Muhafızları'ndan 25 İranlının öldüğü saldırıyı hem IŞİD, hem de İran'da faaliyet gösteren Arap ayrılıkçı grup El-Ahvaziye üstlenmişti.

İran, saldırganların ABD'nin müttefiki Körfez ülkeleri tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise İran'ın iddialarını "gülünç" diyerek reddetmişti.

İran, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren Beşar Esad rejimine destek amaçlı olarak bu ülkeye çok sayıda asker göndermişti.

Çok sayıda Şii milisin de Suriye ordusu saflarında savaştıkları biliniyor.