ABD’den ambargo üstüne ambargo! İran stresi petrolü patlatacak

Akit Ekonomi

Çin’e yönelik ambargo kararları ile ‘Ticaret savaşları’nı pompalayan ABD’nin, İran’ın nükleer çalışmalarını bahane ederek bu ülkeye yönelik yaptırımları petrol fiyatlarını tetikledi. ABD ile İran arasındaki artan gerilim nedeniyle, petrol fiyatları yükselmeye başladı. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 65,60 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 65,60 dolar

Cuma günü 65,78 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,31 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili dün sabah itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 65,60 dolardan işlem gördü. İran ve ABD arasında yaşanan ve dünya genelinde savaş kaygısı da doğuran gerilim, motorin ve benzinin uluslararası fiyatlarını vurdu. Bölgede yaşanan gerginliğin etkisiyle uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı, son bir haftada 567 dolardan 591 dolara kadar çıktı.

Motorinin fiyatı 29 kuruş arttı

Motorinin litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin fiyatlarındaki artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı “eşel mobil sistemi” devreye alındı. Buna göre, motorin fiyatlarındaki 29 kuruşluk artışın 22 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara’da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 6,25 liradan 6,47 liraya, İzmir’de 6,31 liradan 6,53 liraya yükseldi.

Trump tehditlerini sürdürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran’a yönelik yeni tehditlerde bulundu. Trump, “İran’a pazartesiden itibaren ek yaptırımlar uyguluyoruz. Yaptırımların İran konusunda başarıya ulaşacağı, İran’ın yeniden üretken ve müreffeh bir millet olacağı günü dört gözle bekliyorum. Ne kadar erken, o kadar iyi” ifadelerini kullandı.