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İran, Suriye konusunda son noktayı koydu! "Hiçbir yere gitmiyoruz"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının devam edeceğini belirtti.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:13
İran, Suriye konusunda son noktayı koydu! "Hiçbir yere gitmiyoruz"

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın yenilmesinden sonra İsrail'in hakimiyet kurmak istediğini dile getiren Abdullahiyan, "buna engel olmak için İran'ın bu ülkedeki askeri varlığının devam edeceğini" söyledi. 

Abdullahiyan, "İran'ın askeri danışmanları Suriye'deki görevlerine aynı şekilde devam edecek" dedi. 

 

RUSYA İLE İSRAİL'İN ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İran'ın Suriye'nin güneybatısındaki askeri mevcudiyetinden rahatsız olan İsrail'in Rusya ile Tahran yönetimine bağlı tüm askeri unsurların bölgeden çıkarılması yönünde anlaştığı iddia edilmişti.

TRUMP'IN PUTİN'DEN YARDIM İSTEYECEĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Batı medyasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın Helsinki kentinde bir araya geleceği Rusya lideri Vladimir Putin'den, İran'ın Suriye'den tamamen çekilmesi için yardım isteyeceğine ilişkin haberler yayınlanmıştı.

İran devletinin önemli isimlerinden sayılan Abdullahiyan, önceki cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dönemlerinde İran Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 11:13
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YORUM YAZ

  • Ermeni yardimci!Ermeni yardimci!37 dk önce
    Fars bakanin yardimcisi da Ermeniymiş. Suriyeden biyere gitmiyoruz' diyor. Ölünüde bulan olmaz senin
  • Suriyeliler gitsin diyen?Suriyeliler gitsin diyen?27 dk önce
    Suriyeliler gitsin" diyenler kim? 1978'de İran'dan gelip kalan 2 milyon Zerdüst ve 1984'de Bulgaristan'dan gelip kalan 4 milyon bulgar
  • Fars bakan ErmeniFars bakan Ermeni32 dk önce
    İran Turk yurdu. Turk yurdunda Fars bakan Ermeni yardimci.Turkiye'de de aynisini istiyor Zerduşt, Bizans artiklari
  • ahmetahmet32 dk önce
    israil.e alan açılmasını önlemekdir.İran şayet karar almışsa doğru bir karar
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