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İran sınırında yapboz yarışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde (ÇPL) yapboz yarışması düzenlendi.

28 Mart 2019 Perşembe 09:59
İran sınırında yapboz yarışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde (ÇPL) yapboz yarışması düzenlendi.


Yüksekova ilçesine bağlı 41 kilometre uzaklıktaki Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPL) öğretmenlerinden Ceylan Açat tarafından düzenlenen yapboz yarışmasına 3’er kişilik gruplarla 33 öğrenci katıldı. Yarışmayı 36 dakikada tamamlayan 12/A sınıfı birinci, 45 dakikada tamamlayan 12/B sınıfı ikinci ve 57 dakikada tamamlayan 11/B sınıfı ise üçüncü oldu.


Okul Müdürü Kenan Canan, sınıflar arası yapboz yarışması düzenleyerek öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmesine, analitik düşünme becerisine katkı sağlamak istediklerini söyledi. “Yap Ama Bozma” sloganı ile bu yarışmanın yapıldığını ifade eden Canan, “Öğrenciler kadar öğretmenler için de güzel bir hafıza güçlendirici etkinlik oldu. Etkinlik kapsamında okulda gruplar halinde öğrenciler yapboz yaparken, müzik eşliğinde ise eğlenerek yeteneklerini sergilediler. Bozmak kolay, yapmak zordur. İlerlemek için sürekli yapmak lazım. O yüzden de biz yap ama bozma dedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Müzik öğretmeni Ceylan Açat ise, amaçlarının öğrencilerin becerilerini geliştirmek olduğunu belirterek, “Okul Müdürümüz Kenan Canan sayesinde okulumuzda öğretim gören tüm öğrencilerimiz hakikaten çok şanslılar. Çünkü okul sevgisini bizimle kat kat yaşıyorlar. Bugün ise böyle bir yarışma düzenledik. Çok keyifli geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:59
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