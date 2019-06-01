0553 313 94 23

İran sınırında çatışma: 2 asker şehit, 5 asker yaralı

Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensuplarıyla arasında çatışma çıktı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:35
İran sınırında çatışma: 2 asker şehit, 5 asker yaralı

Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensuplarıyla arasında çatışma çıktı. Güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler Iğdır devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye seminer verdi
    1. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    2. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    3. Bir ayet... Bir hadis...
    4. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    5. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    6. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    7. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    8. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    9. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    10. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    11. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    12. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    13. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    14. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    15. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    16. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    17. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    18. Gebelik tümörü nedir?
    19. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    20. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    21. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    22. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    23. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    24. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    25. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    26. Başkan Ocak, belediye personeli ile..
    27. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    28. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    29. Zabıtadan bayram denetimi
    30. Çevre Çocuk Meclisi kapanış toplantısı..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti