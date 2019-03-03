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İran sınırında buz pateni keyfi

İran sınırındaki Van’ın Çaldıran ilçesinde belediyeye kayyum olarak atanan Kaymakam Tekin Dundar sayesinde oluşturulan doğal pistte buz pateni yapan öğrenciler hem eğleniyor hem de geleceğe hazırlanıyor.

03 Mart 2019 Pazar 12:43
İran sınırında buz pateni keyfi

İran sınırındaki Van’ın Çaldıran ilçesinde belediyeye kayyum olarak atanan Kaymakam Tekin Dundar sayesinde oluşturulan doğal pistte buz pateni yapan öğrenciler hem eğleniyor hem de geleceğe hazırlanıyor.


Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar’ın belediye başkan vekili olarak görevlendirilmesinin ardından Ayrancılar mevkiinde bulunan kayak merkezi yanında oluşturulan doğal buz pateni pisti büyük ilgi görüyor. Hava sıcaklığının eksi 40 dereceleri bulduğu ilçede 250 metrekarelik alanda oluşturulan doğal buz pateni sahasında vatandaşların yanı sıra 19 minik öğrenci de paten öğreniyor. Görevli eğitmen nezaretinde belediyenin araçlarıyla evlerinden alınarak pistin bulunduğu alana getirilen öğrenciler, eğitimlerinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor.


Hayatlarında ilk defa paten kaydıklarını dile getiren öğrenciler, düşe kalka paten öğreniyorlar. Gelecekte Van ve ülke genelinde yapılacak yarışmalara katılmayı hedefleyen öğrenciler, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’a teşekkür ettiler. Paten öğrenen 13 yaşındaki Nurdan Biliciler, belediyenin doğal ortamda paten sahası oluşturduğunu belirterek, “Burada paten yapıyoruz. Şu an paten yapmamızın bizlere gelecek adına çok faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Yetkililere çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Çaldıran Kaymakamlığınca görevlendirilen beden eğitimi ve buz pateni hocası Melek Öztürk de, şu an 19 öğrencisi bulunduğunu ifade ederek, “Burada paten eğitimi veriyoruz. Başlangıç olarak temel kayma eğitimlerini alıyorlar. Buzun üstünde kalma eğitimleri gibi haftada bir defa öğrencilerimiz belediye araçlarıyla buraya getirilerek eğitim görüyorlar. Burası çocuklar için inanılmaz bir fırsattır. Belediye bizlere servis sağlıyor. Öğrencilere buzun üstünde durma ve temel kayma tekniklerini öğretiyoruz” şeklinde konuştu.


Termal kaynak suyu, kayak merkezi ve buz pateninin bir arada olduğu Çaldıran ilçesinde geleceğin patencilerinin yetiştirilmesi hedefleniliyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:43
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