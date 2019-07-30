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İran sınırında 44 kilo esrar ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran sınır hattında düzenlenen operasyonda 44 kilo toz esrar ele geçirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 11:29
İran sınırında 44 kilo esrar ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran sınır hattında düzenlenen operasyonda 44 kilo toz esrar ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İran’dan yurda kaçak yollarla yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi alındı. Bu bilgi üzerine özel çalışma başlatan jandarma ekipleri, Özalp ilçesi Aşağı Tulgalı Mahallesi İran sınır hattında operasyon düzenledi. Yapılan değerlendirme sonrasında kaçakçıların geçeceği yol üzerine pusu atıldı. Pusuyu fark etmeyen kaçakçılara yapılan müdahale sonucunda 44 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma işlemleri başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:29
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