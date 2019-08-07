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İran sınırında 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:23
İran sınırında 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Çaldıran ilçesine bağlı Yücelan Mahallesi’nin İran İslam Cumhuriyeti sınır hattından yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan şüpheli şahıslara yönelik yapılan müdahale sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçildi. Olayla ilgili olarak araştırma ve soruşturma işlemi başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:23
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