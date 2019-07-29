İran sınırında 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran ilçesi Yücelen Mahallesi İran sınır hattından görev yapan jandarma ekiplerince Türkiye’ye atlı şahısların giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi. Yapılan müdahale sonucunda, sınırı geçemeyeceğini anlayan şüpheli şahıslar atların üzerinde bulunan yükleri atarak İran tarafına kaçtı. Attıkları yükler içerisinde yapılan kontrolde, 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

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