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İran sınırı kapısını kapattı, Irak'tan açıklama geldi!

Irak Dışişleri Bakanlığından Basra kentindeki olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 00:41
İran sınırı kapısını kapattı, Irak'tan açıklama geldi!

Irak Dışişleri Bakanlığından Basra kentindeki protestocuların İran Konsolosluğu’na düzenledikleri saldırı hakkında yazılı açıklamada geldi.

Bakanlık, yayınlandığı yazılı açıklamada Basra kentindeki İran Konsolosluk binasının göstericiler tarafından ateşe verilmesini üzüntüyle karşıladığını belirterek bu eylemin Irak’ın dünya ile ilişkilerini zedeleyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmet Mahcup tarafından yapılan yazılı açıklamada, göstericilerin isteklerini anlayış ile karşıladıklarını belirtilerek, Basra kentindeki İran Konsolosluk binasını hedef alan saldırının kabul edilmez olduğu vurgulandı.

Göstericilerden yabancı heyetlere zarar vermemeye çağıran mahcup Irak ve yerel hükümetten güvenliğini sağlanması istedi.

Basra’daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 00:41
  1. Irak
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