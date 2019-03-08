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İran şimdi Suriye'den "borcunu" istiyor

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, Beşşar Esed rejiminin İran'a "borçlu" olduğunu ve bu borcun ödenmesi gerektiğini söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 12:18
İran şimdi Suriye'den "borcunu" istiyor

 İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, Beşşar Esed rejiminin İran'a "borçlu" olduğunu ve bu borcun ödenmesi gerektiğini söyledi.

İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre Felahatpişe, "İran ve Suriye'nin uzun yıllar süren iş birliği sonucunda Suriye hükümeti İran'a borçlandı. İranlı yetkililer kanuni açıdan bu borcu tahsil etmeli. İran temsilcisi olarak Suriyeli yetkililerle olan görüşmemde bu borcun İran halkının hakkı olduğunu ve ödenmesi gerektiğini dile getirdim." diye konuştu.

Felahatpişe, Beşşar Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK ile yeniden müzakere masasına oturacağını da kaydetti.

İran'ın olası müzakereleri desteklediğini söyleyen Felahatpişe, Fırat'ın doğusundaki duruma ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Doğu Fırat'taki Kürt bölgesinin güneyinde, Arap kabileleri de yaşıyor. Hiçbir şekilde merkezi hükümetten ayrılmak için hazır değiller. Her geçen gün hükümete biraz daha yakınlaşıyorlar." diyen Felahatpişe, Suriye'nin kuzeyinde olası bir savaşın faciaya yol açacağı uyarısında bulundu.

Rejim ve YPG/PKK, geçen sene bir dizi toplantı yapmış ancak terör örgütünün özerklik talepleri nedeniyle uzlaşmaya varamamıştı.

- İdlib'deki durum

Felahatpişe, İdlib'deki duruma da değinerek, "Bu sorun siyasi bir girişimle çözülmeli. Eğer savaş olursa insanlık faciasıyla karşı karşıya kalacağız." şeklinde konuştu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı, ülkesinin Beşşar Esed rejiminin düzenlediği askeri operasyonlarda önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Suriye'de askeri muhalifler, sahada ilk olarak İran destekli Hizbullah ile 2012 sonunda karşılaştı. Uzun süre varlıkları inkar edildikten sonra İran, Ocak 2014'te muhaliflerin rejim karşısında önemli kazanımlar elde etmesi üzerine, yabancı terörist savaşçıları Suriye'ye sokmaya başladı. Binlerce güç, rejim saflarında doğrudan çatışarak, Suriye iç savaşının askeri dengesini rejimin lehine çevirdi. Rejim, halen muhaliflere karşı operasyonlarını kendi ordusu vasıtasıyla değil, esas olarak İran destekli yabancı terörist güçlerle yürütüyor. Bu gruplar halihazırda en yoğun olarak İdlib, Şam, Humus, Deyrizor kırsalı ve Lübnan sınırında konuşlu bulunuyor.

 

 

 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:18
  1. Esed Rejimi
  2. Haşmetullah Felahat Pişe
  3. iran
  4. Suriye

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