0553 313 94 23

İran silahlı kuvvetlere ait 4 bankayı birleştiriyor

İran Merkez Bankası, Devrim Muhafızları Ordusu ve silahlı kuvvetlere ait dört banka ve bir kredi kuruluşunu ülkenin en eski bankası Bank Sepah'la birleştirilecek

02 Mart 2019 Cumartesi 18:59
İran silahlı kuvvetlere ait 4 bankayı birleştiriyor

ANKARA (AA) - İran'da Devrim Muhafızları Ordusu ve silahlı kuvvetlere ait dört banka ve bir kredi kuruluşu, ülkenin en eski bankası Bank Sepah çatısı altında toplanacak.

İran Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu ve silahlı kuvvetlere ait dört banka ve bir finans kuruluşunun ülkedeki bankacılık sistemini düzenlemek hedefiyle tek çatı altında toplanacağı belirtildi.

Yüksek Ekonomi Koordinasyon Konseyinin aldığı karara göre, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Ensar Bankası ve Mehr-i İktisad, Polis Gücü'ne bağlı Bank Kavvamin ile Savunma Bakanlığına bağlı Hikmet-i Iran Bankası ve Kevser Kredi Kuruluşu, ülkenin en eski bankası olarak bilinen İran ordusuna bağlı Bank Sepah ile birleştirilecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salı günü Merkez Bankasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlere bağlı bankaların tek çatı altında toplanacağını açıklamıştı.

Son yıllarda İran medyasında, ülkedeki bazı bankaların ve kredi kuruluşlarının iflas aşamasına geldiği söylentilerine yer verilmişti.

İran'ın ilk bankası olarak 1925'te kurulan Bank Sepah'ın Paris, Frankfurt, Roma ve Londra'da da şubeleri bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından 2007'de Tahran'ın füze programıyla ilişkilendirilerek ambargo listesine alınan Bank Sepah'a yaptırımlar, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın ardından 2016'da kaldırılmıştı.

Washington, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından Bank Sepah'la birlikte İran'da 70 finans kuruluşunu da yaptırım listesine almıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:59
  1. bank sepah
  2. bankalar
  3. iran
  4. Silahlı Kuvvetler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
    1. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 -..
    2. FETÖ'nün 'büyük bölgecileri' yakalandı
    3. Voleybol: Efeler Ligi
    4. Adalet Bakanı Gül: “İki devlet adamı..
    5. Aksaray'da polis memuruna silahlı..
    6. Saldırıya uğrayan polis memuru 25 gün..
    7. İnanılmaz vefa örneği! Şehit torunu,..
    8. Şehit aileleri Afyonkarahisar’ı gezdi
    9. "Bana bunu yaşatanları affetmem mümkün..
    10. Fren yerine gaza basınca direğe..
    11. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    12. Akar'dan flaş 'operasyon' açıklaması:..
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    14. Ukrayna: “İtalya ve Yunanistan..
    15. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    16. Elindeki silahı arkadaşına gösterirken..
    17. CHP Maltepe’de Ali Kılıç coşkusu
    18. "Terörün olduğu yerde hak ve hürriyet..
    19. Sağlık Bakanı Koca’dan sandık çağrısı
    20. Kılıçdaroğlu, Hatay Sanayici ve İş..
    21. Volkan’dan tribüne tepki
    22. Akşener bir günde 4 ilçeyi dolaştı
    23. Voleybol: Efeler Ligi
    24. Maçın ardından
    25. Saffet Sancaklı tribünde
    26. İspir’li gençlerden MHP ile istişare
    27. (ÖZET) Kayserispor Beşiktaş maç..
    28. IFAB'dan futbola yeni kurallar
    29. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tan..
    30. Yeğeni tarafından cesedi..
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...