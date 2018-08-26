İran Savunma Bakanı Hatemi'den katil Esed'e ziyaret
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi'nin katil Esed ile görüşmek üzere Suriye'ye gitti.26 Ağustos 2018 Pazar 11:40
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi'nin resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gittiği bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Hatemi Şam Uluslararası Havalimanı'nda İranlı ve Suriyeli askeri ve siyasi yetkililer tarafından karşılandı.
Hatemi'nin Suriyeli mevkidaşıyla yapacağı görüşmenin ardından Beşşar Esed ile de bir araya geleceği belirtildi.
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