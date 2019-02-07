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İran "Şam'daki silah tedarik merkezini taşımayı planlıyor" iddiası

- İsrail saldırıları nedeniyle İran'ın Suriye'deki Şam Uluslararası Havaliman'ında "bulunan silah tedarik merkezini" ülkenin kuzeyindeki T4 Hava Üssü'ne taşımayı planladığı öne sürüldü

07 Şubat 2019 Perşembe 18:43
İran "Şam'daki silah tedarik merkezini taşımayı planlıyor" iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail saldırıları nedeniyle İran'ın, Suriye'nin başkenti Şam'daki uluslararası havalimanında "bulunan silah tedarik merkezini" ülkenin kuzeyindeki T4 Hava Üssü'ne taşımayı planladığı iddia edildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail saldırıları nedeniyle İran'ın, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki "silah tedarik merkezini" boşaltmayı gözden geçirdiği öne sürüldü.

İsrail'in Şam Havalimanı'na düzenlediği saldırıların Tahran yönetimini, Beşşar Esed rejimi ve Moskova'yla karşı karşıya getirdiği, İran'ın bu nedenle söz konusu planı gündemine aldığı ileri sürüldü.

Hiçbir kaynağa dayandırılmayan haberde, Tahran yönetiminin Şam Havalimanı'ndaki "silah tedarik merkezini" ülkenin kuzeyindeki Humus'ta bulunan T4 Hava Üssü'ne taşımayı düşündüğü iddiası ortaya atıldı.

Bu adımla İsrail'in Şam Havalimanı'na düzenlemesi muhtemel saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

İsrail ordusu, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

Her ne kadar İsrail bu saldırıları inkar etse de bu yıl "sürpriz bir şekilde" Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, 11 Ocak'taki Şam Havalimanı'na yönelik saldırıların kendileri tarafından düzenlendiğini duyurmuştu.


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 18:43
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