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İran Sağlık Bakanı yeni yıl bütçesine tepki göstererek istifa etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istifa eden Sağlık Bakanı Haşimi'nin yerine Sait Nimeki'yi Bakan Vekili olarak atadı

03 Ocak 2019 Perşembe 14:05
İran Sağlık Bakanı yeni yıl bütçesine tepki göstererek istifa etti

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi'nin bütçe tartışmaları nedeniyle sunduğu istifasını kabul etti.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Ruhani, Haşimi'nin 26 Aralık'ta sunduğu istifasını kabul ederek yerine Sait Nimeki'yi Bakan Vekili olarak atadı.

Tahran'daki son iki Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmayan Haşimi'nin istifa kararının ardından yaklaşık iki haftadır bakanlığa gitmediğine yönelik haberler ülke medyasında yer bulmuştu.

Haşimi, Sağlık Bakanlığına yeni yılda ayrılan bütçeye tepki göstererek istifa etmiş ve "35 trilyon tümeni yozlaşmış finans ve kredi kuruluşlarına harcadılar. Planlama ve Bütçe Kurumu, Sağlık Gelişim Planı için ise sadece 16 trilyon tümen verdi. Ne büyük bir iyilik!" eleştirisini dile getirmişti.

Bunun üzerine Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, "Planlama ve Bütçe Kurumu'nu size mi bağlayalım?" diyerek tepki göstermişti.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:05
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