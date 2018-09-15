İran, Rusya ve Arabistan'ı hedef aldı!

İran Petrol Bakanlığı'na bağlı SHANA haber ajansına konuşan İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, ABD yaptırımlarının ülkesinin petrol ihracatına etkilerini ve OPEC üyesi Suudi Arabistan ve Rusya'nın yaptırımlara karşı tutumunu ele aldı.

ABD'nin İran petrolüne yaptırım çabalarının dünya petrol piyasalarını Rusya ve Suudi Arabistan'ın rehini haline getirdiğini ifade eden Erdebili, "Bir taraftan Rusya ve Suudi Arabistan dünya petrol pazarını dengeleme bahanesiyle İran'ın payını kapma peşindeyken diğer taraftan bazı OPEC üyeleri ABD ile el ele vererek örgütün kurucu üyelerine darbe vurma çabası içinde." dedi.

Erdebili, Suudi Arabistan'ın OPEC toplantılarında belirlenen miktarın üzerinde üretim yaptığını belirterek, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), OPEC'i ABD'nin aracı haline getirdiğini bu nedenle de örgütün itibarına darbe vurulduğunu söyledi.

Erdebili, şöyle devam etti:

"OPEC tüzüğünün ikinci maddesi, üye ülkelerin çıkarlarının korunmasına vurgu yapar. Bu kurum yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlara maruz kalan üyelerini korumakla yükümlüdür."

ABD'nin 5 Kasım'da devreye sokacağı ikinci aşama yaptırım paketiyle İran'ın petrol ihracatını sıfırlama çabalarına işaret eden Erdebili, SuudiArabistan ve Rusya'nın petrol üretimlerini en üst düzeylere çıkarsalar dahi İran'ın petrol ihracatını tamamen durdurmanın mümkün olmayacağını kaydetti.

ABD'nin ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım'dan itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

ABD yönetiminin İran'ın petrol ticaretini hedef alan ikinci aşama yaptırımlarının devreye girmesine iki aydan az zaman kalırken Tahran'ın petrol ihracatı nisandan bu yana yüzde 28 azaldı.

ESAI Energy'nin raporuna göre, İran'ın Avrupa'daki petrol kayıplarını bu aydan itibaren Rusya karşılayacak. Rusya, Avrupalı petrol şirketlerinin İran'dan ithalatı durdurmasıyla AB ülkelerine petrol ithalatını artırma fırsatı yakalayacak.

Yaptırımlar nedeniyle İran'ın petrol ihracatında kaybettiği payı Avrupa'da Rusya, Asya'da ise Suudi Arabistan'ın alacağı öngörülüyor.