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İran, Rusya, Çin ve Almanya'dan Suriye diplomasisi

İran, Rusya, Çin ve Almanya'dan diplomatlar başkent Tahran'da Suriye anayasa komitesi kurma çalışmalarını görüştü

07 Mart 2019 Perşembe 11:08
İran, Rusya, Çin ve Almanya'dan Suriye diplomasisi

ANKARA (AA) - İran, Rusya, Çin ve Almanya'dan diplomatlar başkent Tahran'da Suriye konusunu görüştü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdürü Philip Ackermann başkent Tahran'ı ziyaret etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren diplomatlar, Suriye anayasa komitesi kurma çalışmalarını görüştü.

Görüşmelerde ayrıca terörle mücadele, İdlib'de insani krizin önlenmesi, Suriye'nin yeniden yapılandırılması ve mültecilerin ülkelerine dönmesi gibi konuların ele alındığı kaydedildi.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:08
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