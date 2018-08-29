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İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!

Dün İran’dan yapılan açıklamada, Esed ordusunun yeniden yapılanması için her türlü desteğin verileceği ifade edilmişti. İran’ın Esed’e, Rus darbesinden korktuğu ve yeniden yapılanan Suriye’deki varlığını kaybetmek istemediği için destek verdiği ortaya çıktı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:15
İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!

 yeniakit.com.tr  özel  Dün, İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Suriye’de Beşşar Esed’e bağlı rejim ordusunun yeniden yapılandırılması için her türlü desteği vereceklerini açıklamıştı. İran’ın, Rusya darbesinden korktuğu için Esed ile anlaştığı ve ordusunun yapılanmasına destek vereceği öğrenildi.

İRAN, RUS TEHDİDİNE KARŞI ÖNLEM ALDI

Arabi el-Cedid’e konuşan askeri kaynaklar, Suriye rejimi içerisinde artan Rusya ve İran etkisinin, birbirlieri için tehlike ve tehdit oluşturduklarına dikkat çekerek, İran’ın bu duruma karşı önlem aldığını söylediler.

İRAN, SURİYE’DEKİ VARLIĞINI KAYBETMEK İSTEMİYOR

Kaynaklar, “İran uzun süredir Rusya’nın kendisinden rahatsız olduğunun farkındaydı. İbdlib’deki savaşın son bulmasıyla yeniden yapılanacak olan ülkede, kendi varlığını kaybetmek istemiyor.” ifadelerini kullandılar.

ESED’İN İSTEĞİYLE BURADAYIZ

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, dün Suriye Devlet Başkanı, çocuk katili Beşşar Esed ile görüşmüş ve askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. İran'ın, anlaşma kapsamında rejime “her türlü askeri hizmeti” vereceğini belirten Hatemi, şunları söylemişti:

İran'ın Suriye'deki varlığı Suriye hükümetinin isteği doğrultusunda gerçekleşti. Buradaki varlığına ilişkin üçüncü bir ülkenin görüş bildirme hakkı yoktur. Bu İran ve Suriye arasında bir konudur. Kimsenin buna müdahale hakkı yok.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:15
  1. İran
  2. Rusya
  3. Suriye
  4. Esed

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