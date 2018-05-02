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İran resti çekti: Kabul etmiyoruz

İran, kendisiyle diplomatik ilişkileri kesen Fas'a çok sert tepki göstererek, "İran'ın Cezayir Büyükelçiliğinde görevli diplomatların Polisario Cephesi ile iş birliği yaptığı" yönündeki suçlamasını reddetti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:56
İran resti çekti: Kabul etmiyoruz

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, İran ile diplomatik ilişkilerini kesen Fas'ın ülkesine yönelttiği suçlamalara cevap verdi.

Kasımi, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın, "İran'ın Cezayir Büyükelçiliğinde görevli diplomatların Polisario Cephesi ile iş birliği yaptığı" yönündeki suçlamasını "gerçek dışı iddialar" olarak nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

Fas Dışişleri Bakanı Burita dün yaptığı basın açıklamasında Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini duyurmuştu.

Burita, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı konusunda bilgiler olduğunu ileri sürmüştü.

POLİSARİO CEPHESİ

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:56
  1. Polisario Cephesi
  2. İran Dışişleri Bakanlığı

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