İran resti çekti: Bölgedeki tüm petrol satışını...
İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani, ABD’ye tehditte bulunarak İran'ın petrol satışı yapmasının engellenmesi durumunda, bölgedeki diğer ülkelerin de petrol satışı yapmasını engellemeye hazır olduklarını söyledi.04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:43
İran’ın bölgedeki etkin isimlerinin başında gelen Kasım Süleymani, İran'ın petrol satışı yapmasının yasaklanması ihtimaline ilişkin olarak gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.
Süleymani, İran'ın petrol satışının engellenmesi durumunda bölgede petrol ihracatının tamamen engellemeye hazır olduklarını açıkladı.
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