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Ruhani'den ABD'ye uyarı: Ciddi sonuçları olur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ı uyararak, ABD’nin nükleer anlaşmaya uymaması halinde ciddi sonuçlara katlanacağını söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 10:30
Ruhani'den ABD'ye uyarı: Ciddi sonuçları olur

ABD Başkanı Donald Trump’ı uyaran İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un nükleer anlaşmaya uymaması durumunda, ciddi sonuçlara katlanacağını iddia etti. 

Dün Pekin’de Çinli mevkidaşıyla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile Rusya, ABD, Fransa, İngiltere ve Çin ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkelerinin 2015’te imzaladığı nükleer anlaşmanın arkasında olduklarını belirtmişti.

Rus bakan, Çin’le birlikte anlaşmanın bozulması yönündeki hamlelere karşı çıkacaklarını vurgulamıştı.

Trump, ABD Başkanı seçilmeden önce ve seçildikten sonra, Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayı bozacağı yönündeki ifadeleri sık sık kullanıyor. Ancak henüz bu konuda ciddi bir adım atabilmiş değil.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:30
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Ruhani
  3. nükleer anlaşma
  4. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  5. Rusya

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