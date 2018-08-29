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İran rest çekti: Biz de anlaşmadan çekiliriz!

İran'ın dini lideri Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:34
İran rest çekti: Biz de anlaşmadan çekiliriz!

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer anlaşmanın ulusal çıkarlara hizmet etmediği sonucuna varıldığında anlaşmadan çekileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığındaki Bakanlar Kurulu üyelerini kabul eden Hamaney, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından Avrupa ülkeleriyle sürdürülen görüşmelere değindi.

Hamaney, Avrupa ile müzakerelerin bir sakıncası olmadığını ancak hükümetin nükleer anlaşmanın korunması ya da ekonomi konusunda Avrupa'dan ümidi kesmesi gerektiğini dile getirdi.

"ANLAŞMADAN ÇEKİLİRİZ"

İran'ın nükleer anlaşmadan çekilme ihtimalini de hatırlatan Hamaney, şöyle devam etti. "Nükleer anlaşma bir amaç değil, araçtır ve eğer ulusal çıkarlarımızı korumanın mümkün olmadığı sonucuna varılırsa, anlaşmadan çekiliriz."

Hamaney, ABD ile ilişkilere dair ise mevcut ABD yönetimiyle hiçbir düzeyde görüşme yapmayacaklarını ifade etti.

İran lideri ayrıca ülkedeki ekonomik sorunlara da değinerek, "Hükümet yetkilileri ekonomik sorunları çözmek için gece gündüz çalışmalıdır." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:34
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