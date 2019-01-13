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İran resmen gözdağı verdi... 527 tonluk silah!

İran, yeni ürettiği 'Fateh' isimli denizaltıyla tüm dünyaya gözdağı verdi. Son dönemlerde savunma sanayi alanında önemli ilerlemeler kaydeden Tahran, yaptığı yeni denizaltıyla donanmasına güç kattı.

13 Ocak 2019 Pazar 09:09
İran resmen gözdağı verdi... 527 tonluk silah!

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi'nin bugün yaptığı açıklamaya göre, Fateh denizaltısının üretimi bitmek üzere ve 29 Ocak'ta donanmanın envanterine gireceği kaydedildi.

Saatte 25.9 km hıza sahip 

Yarı ağır bir denizaltı olan Fateh, 527 ton ağırlığında, 250 metre derinliğine inme ve saatte 25.9 km hıza sahip olduğu belirtildi. Fetah'ın gelişmiş bir sonik radar sistemi ile donatıldığı ve füze savunma sistemi kullandığı öğrenildi.

Denizden havaya füze fırlatabilen Fetah denizaltısı, ayrıca 8 adet deniz mayınını taşıyabilecek kapasitede. Fetah'ın envantere girdikten sonra hafif ve ağır denizaltı muadillerinin yapılacağı kaydedildi.

 

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 09:09
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