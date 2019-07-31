0553 313 94 23

İran rejimi karşıtı "Halkın Mücahitleri Örgütü lideri Avrupa'da yaşıyor" iddiası

İran eski istihbarat memuru Nasır Rezevi, bir süredir hakkında bilgi alınamayan Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) lideri Mesud Recevi'nin Avrupa'da yaşadığını öne sürdü

31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:27
İran rejimi karşıtı "Halkın Mücahitleri Örgütü lideri Avrupa'da yaşıyor" iddiası

İSTANBUL (AA) - İran eski istihbarat memuru Nasır Rezevi, bir süredir hakkında bilgi alınamayan Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) lideri Mesud Recevi'nin Avrupa'da yaşadığını iddia etti.

Mehr Haber Ajansına konuşan İran eski istihbarat memuru Rezevi, bir süredir kayıp olduğu bilinen Recevi'nin Avrupa'da yaşadığını söyledi.

Rezevi, "ABD, Irak'a saldırdığında (20 Mart 2003) Mesud Recevi bu ülkedeydi. Daha sonra o ve bazı örgüt üyeleri Ürdün sınırına gittiler. Ürdünlüler onlar için bir kamp kurdu. O da bu kamptaydı. Yaklaşık bir yıl Ürdün sınırında kaldı. Sonra Avrupa'ya gitti. Şu anda da Avrupa'dadır." dedi.

Recevi'nin çoğunlukla Fransa'da ikamet ettiğini iddia eden Rezevi, örgüt liderinin Avrupa ülkelerinde hareket halinde olduğunu belirtti.

Mesud Recevi'nin kendini neden sakladığı sorusuna ise Rezevi, "Bu sorunun cevabı Recevi'den ziyade Avrupalılarla ilgilidir. Avrupalılar, İran'da rejim değişikliğine sıcak bakmıyorlar." şeklinde cevap verdi.

- Halkın Mücahitleri Örgütü

İran'da şahlık rejimini devirmek amacıyla 1965 yılında muhafazakar gençler tarafından kurulan silahlı örgüt, daha sonra Halkın Mücahitleri Örgütü olarak anılmaya başladı.

Öncü grubu çatışmalar veya idamlarla yok edilen örgüt, daha sonraları sosyalist bir renge büründü. Halkın Mücahitleri, kuruluşundan 10 yıl sonra marksist ideolojiye sahip olduğunu ilan etti. 1979'da devrim sürecinde etkin olan örgüt devrim sonrası Ayetullah Humeyni'nin liderliğindeki yönetimden beklediğini alamadı.

Humeyni tarafından dışlanan HMÖ, ülkede bazı terör eylemlerine girişti. İran-Irak savaşında Irak topraklarına kaçan örgüt üyeleri İran'a karşı savaştı. Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan örgütün lideri Mesud Recevi'nin ortadan kaybolmasının ardından öldüğüne dair bazı söylentiler yayılsa da HMÖ, Recevi'nin öldüğünü teyit etmedi.

Recevi'nin 2003 yılında kaybolmasından bu yana örgütü eşi Meryem Recevi yönetiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:27
  1. Halkın Mücahidleri
  2. iran
  3. Mesud Recevi
  4. Örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkeli’de otomobil takla attı: 1yaralı
    1. Türkeli’de otomobil takla attı: 1yaralı
    2. Fuat Sezgin'in hayatı Dijital Gösterim..
    3. Avrupa borsaları Fed kararı öncesi..
    4. Bursaspor-Altay maçında 3 gol
    5. Galatasaray’ın yeni transferi Emre..
    6. Akten: Yazıcıoğlu'nu öldürenler bunun..
    7. Emre Mor, İstanbul'da
    8. Meşrubat yüklü kamyonet eve çarptı
    9. Yeddiemin deposunda çıkan yangında..
    10. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    11. ABD'den resmi açıklama geldi: Chinook..
    12. Teksas’ta rafine yangını
    13. İran rejimi karşıtı "Halkın..
    14. Uzman Onbaşı trafik kazasında hayatını..
    15. Çevreci gençler sahil temizliğinde
    16. Beşiktaşlı pilottan Sergen Yalçın'a..
    17. Kontrolden çıkan kamyonet evin..
    18. Kadına sokak ortasında kanlı infaz
    19. Kayınpeder eski damadını vurdu: 1..
    20. Manisa FK tescillendi
    21. ABD'de arka bahçesinde sahipsiz kedi..
    22. Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca..
    23. Meksika'da gazeteci ölü bulundu
    24. AHISKA heyetinden çalışma ziyaretleri
    25. Balıkesir’de can pazarı: 1 ölü, 12..
    26. Patlayan klima motoru yangınına neden..
    27. Trafik uygulamasına katılan çocuklara..
    28. Kadınlar, kocası tarafından öldürülen..
    29. Jandarma’dan kaçak midye operasyonu
    30. Eskişehirsporlu futbolcular alacakları..
    AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
    AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi