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"İran rejimi ekonomik yaptırımlarla devrilemez"

İranlı ekonomi uzmanlarından Şehit Beheşti Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Said Leylaz: "İran içerisinden birileri yaptırımların gerçekleşmesini istemezse ABD, tek başına bu yaptırımları gerçekleştiremez" "İran rejiminin yıkılması son 2 senedir gündemde olan bir şey. Ülkedeki yüksek enflasyon ve pahalılığa rağmen bunun olacağına inanmıyorum"

29 Kasım 2018 Perşembe 16:05
"İran rejimi ekonomik yaptırımlarla devrilemez"

İSTANBUL (AA) - İranlı ekonomi uzmanlarından Şehit Beheşti Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Said Leylaz, İran'ın ekonomik yaptırımların üstesinden geleceğini, rejimin ekonomik yaptırımlarla devrilmeyeceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Kargozaran-ı Sazendegi Partisi Yüksek İstişare Meclisi Üyesi Leylaz, "İran içerisinden birileri yaptırımların gerçekleşmesini istemezse ABD, tek başına bu yaptırımları gerçekleştiremez. İran hükümeti isterse yaptırımlara karşı direnebilir." dedi.

Leylaz, "İran rejiminin yıkılması son 2 senedir gündemde olan bir şey. Ülkedeki yüksek enflasyon ve pahalılığa rağmen bunun olacağına inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

İran ekonomisinin bundan 3 ay öncesine göre daha iyi bir konumda olduğunu söyleyen Leylaz, şöyle devam etti:

"Yaptırımların devreye girmesinden önceki endişeler ortadan kalktı. Eğer İran içindeki bazı mihraklar, ekonomiye müdahale etmezse, ekonomi kendi mecrasında hareket edecek ve durum daha iyi olacaktır."

Leylaz, halkın bazı ürünleri stoklamasının İran-Irak savaşı günlerinde dahi görünmediğine dikkati çekerek, buna rağmen halkın siyasi bir değişiklikten yana olmadığını savundu.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Leylaz, "Geçen yılki gösteriler sonrasında şartlar değişti. Aralık 2017'deki gösteriler, çok ilgi görmedi. Gösterilerin ardında siyasi bir gücün diğer bir güce mesaj vermesi söz konusuydu. Gösterilerin amacı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye mesajdı." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet içerisine yuvalanmış bir yağma örgütüyle karşı karşıya kalındığını dile getiren Leylaz, son 10 ayda 30 milyar dolar çalındığını sözlerine ekledi.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:05
  1. ABD
  2. iran
  3. rejimin yıkılması
  4. yaptırımlar

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