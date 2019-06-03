İran, Ramazan Bayramı’na bir gün geç başlayacak İran Dini Lideri Ali Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamada Ramazan Bayramı’nın çarşamba günü başlayacağı duyuruldu.

İran Dini Lideri Ali Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamada Ramazan Bayramı’nın çarşamba günü başlayacağı duyuruldu.

İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi’nin Hilal Gözlem Merkez Üyesi Hüccetül İslam Movahid Nejat, "100 ayrı grup şevval ayının hilalini gözlemlemek için görevlendirildi. Uzmanların görüşlerine göre salı akşamı şevval ayının hilali görünecektir” dedi. Hüccetül İslam Movahid Nejat, 5 Mayıs Çarşamba gününün Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacağını duyurdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.