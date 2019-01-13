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İran Polonya Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

- İran Polonya’nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt'u ABD'nin Polonya'da düzenleyeceği İran karşıtı zirve nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı

13 Ocak 2019 Pazar 10:15
İran Polonya Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

ANKARA (AA) - İran Polonya’nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt'u, ABD'nin Polonya'da şubat ayında düzenleyeceği İran karşıtı zirve nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Polonya Maslahatgüzarı'na Varşova'da düzenlenecek İran karşıtı zirve nedeniyle duyulan rahatsızlık iletildi.

Görüşmede, İran makamları Unolt'a, Polonya'nın zirveden çekilmesini beklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13-14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 10:15
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