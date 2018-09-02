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İran piyasalarında 'Milis gücü' dönemi

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmud Nevabi, İran Milis Gücü Besiç'in piyasayı kontrol edeceğini açıkladı.

02 Eylül 2018 Pazar 14:29
İran piyasalarında 'Milis gücü' dönemi

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmud Nevabi, milis güç Besiç'le bakanlık arasında anlaşma imzalandığını söz konusu anlaşmanın piyasada spekülasyon ve stokçulukla mücadelede Besiç'in gözlemci olarak faaliyette bulunmasını içerdiğini belirtti.

Piyasanın kontrol edilmesi için gerekli insan gücünü Besiç'ten sağlayacaklarını dile getiren Nevabi, bu yolla kaçakçılığın da önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İran devrim lideri Ayetullah Humeyni tarafından 1979 yılında kurulan Milis Gücü Besiç, Devrim Muhafızları'nın alt koludur. Özel bir üniformalarının olmaması nedeniyle ülkede "sivil kıyafetliler" lakabıyla tanınmaktadırlar. Sokak olaylarına müdahaleleriyle ön plana çıkan Besiç üyeleri, ülke dışındaki silahlı müdahalelere de iştirak ediyor.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 14:29
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  2. Besiç
  3. Devrim Muhafızları

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