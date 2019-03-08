İran petrol tankerine Babu'l Mendeb Boğazı'nda korsan saldırısı

ANKARA (AA) - İran, Babu'l Mendeb Boğazı'nda 150 bin tondan fazla petrol taşıyan bir tankerine yönelik korsan saldırısının İran donanmasına ait savaş gemilerinin müdahalesi sonucu püskürtüldüğünü duyurdu.

İran Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah saatlerinde İran'a ait bir petrol tankeri, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babu'l Mendeb'de 11 sürat teknesine sahip deniz korsanlarının saldırısına uğradı.

Petrol tankerinden yapılan yardım çağrısı üzerine bölgede bulunan İran donanmasına ait savaş gemilerinin korsanlara müdahale ettiği ve saldırıyı püskürttüğü belirtildi.

Saldırıya uğrayan petrol tankerinin 150 bin tondan fazla petrol ürünü taşıdığı ifade edildi.

Her yıl yaklaşık 20 bin geminin geçtiği Aden Körfezi'nde, korsanlıkla mücadele ve ticari gemilerin güvenliğini sağlamak için oluşturulan ve Türkiye'nin de bir parçası olduğu Birleşik Görev Kuvveti görev yapıyor.

İran donanması da ticari gemilerinin güvenliğini sağlamak için bölgede bulunuyor.



