0553 313 94 23

İran Pakistan'dan cevap bekliyor

İran Meclis Başkanı Ali Laricani: - "(Sistan ve Belucistan eyaletindeki terör saldırısına ilişkin) Niçin bu grup (Ceyş'ul Adl) saldırıyı Pakistan topraklarında planladı ve oradan İran topraklarına geldi? Pakistanlı yetkililer konu hakkında sorumsuz davranamazlar ve bu sorulara cevap vermeliler. Bu tür davranışlar iki ülke ilişkilerini şiddetle tahrip ediyor"

17 Şubat 2019 Pazar 11:51
İran Pakistan'dan cevap bekliyor

ANKARA (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını hedef alan terör saldırısıyla ilgili Pakistan'ın bazı sorulara cevap vermesi gerektiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, İran Meclisinde terör saldırısının faili Ceyş'ul Adl örgütünün Pakistan tarafından desteklendiğine yönelik iddialar hakkında konuşan Laricani, "Niçin bu grup (Ceyş'ul Adl) saldırıyı Pakistan topraklarında planladı ve oradan İran topraklarına geldi? Pakistanlı yetkililer konu hakkında sorumsuz davranamazlar ve bu sorulara cevap vermeliler. Bu tür davranışlar iki ülke ilişkilerini şiddetle tahrip ediyor." dedi.

Laricani, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı ve emniyet teşkilatı yetkililerinden saldırıyla ilgili tüm ayrıntıları ortaya çıkarmasını istedi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

Pakistan da saldırıyı kınamıştı.

- "Varşova'daki konferansın içi boş"

Laricani, Polonya'nın başkenti Varşova'da 13-14 Şubat'ta düzenlenen Orta Doğu konulu konferans hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "ABD ve Siyonist rejimin Varşova konferansındaki aceleci davranışı, ellerinin boş olduğunun göstergesi oldu. Konferansın sonucu, tekrarlanan ve içi boş söylemlerden ibaret." ifadesini kullandı.

ABD ve Polonya tarafından 13-14 Şubat'ta gerçekleştirilen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa aralarında Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Yemen, Ürdün, Kuveyt, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus gibi Arap ülkelerinin bulunduğu 60 kadar ülke katılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:51
  1. Ali Laricani
  2. Ceyş'ul Adl
  3. iran
  4. İran'da terör saldırısı
  5. Sistan ve Beluçistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    1. CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    2. Merkezefendi OBM’den farkındalık..
    3. Büyükşehirden yarıyıl etkinliği
    4. Liseli gencin projesiyle cinayetler..
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. Suriye’de Batı’nın tuzağına düşmeyelim
    7. Bahtiyar seçim çalışmalarına ‘hal’..
    8. ROSATOM, ’Radyasyon Teknolojileri..
    9. Çocuklar için meyve sebzelerden "doğal..
    10. Midyat İlçe Jandarma Komutanı köy..
    11. Balık tezgahları boş kaldı
    12. Başkan Bakıcı projelerini açıkladı
    13. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü..
    14. Donan barajdabuz kırıldı,paletli..
    15. İran Pakistan'dan cevap bekliyor
    16. Iğdır’da metruk binalar incelendi
    17. Muş’ta 205 köy yolunun tamamı ulaşıma..
    18. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi..
    19. Adem Ljajic pişman oldu: Yaptığım..
    20. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi