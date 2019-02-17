0553 313 94 23

İran, Pakistan büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Refet Mesud, Sistan-Beluçistan eyaletindeki 27 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

17 Şubat 2019 Pazar 13:52
İran, Pakistan büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kırsalında 27 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin olarak Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Refet Mesud'un bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, "Pakistan içerisinden İran'a yönelik terör saldırılarında son dönemde artış gözlenmektedir. İran, Pakistan hükümeti ve ordusundan topraklarındaki terör gruplarına karşı kararlılıkla mücadele etmelerini beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Kasımi, Pakistan hükümetinden teröristlerin ivedilikle yakalanmasının talep edildiğini de kaydetti.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında, 27 asker hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:52
  1. Dışişleri Bakanlığına çağırdı
  2. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
  3. Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Refet Mesud

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekmek israfının büyüklüğü şoke etti! Her yıl 80 hastane yapılabilir
    1. Ekmek israfının büyüklüğü şoke etti!..
    2. Sivil memurlardan saldırının yıl..
    3. Yeni: "Seyhan’ı ortak akılla..
    4. "Fırat'ın doğusunda 'yapma, etme' diye..
    5. 15 Temmuz Gazisi Hüseyin Öztürk,..
    6. TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 -..
    7. Erdoğan: "Bugün CHP, ülkemizin gördüğü..
    8. Yanındaki tavuk alınınca çılgına dönen..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün CHP,..
    10. Bangladeş’te ceviz büyüklüğünde dolu..
    11. İnegöl’de en işlek cadde çöktü
    12. Polisten kaçan şüpheli, ahırda yakalandı
    13. Erdoğan: "Normal şartlarda sokakta..
    14. İİT ve Umman Sultanlığı Mısır'daki..
    15. Antalya’da“Türkiye Güven Huzur..
    16. Aydın inciri Almanya’da tanıtıldı
    17. Kocadon büyük mitinge hazırlanıyor
    18. CHP'li vekil yaşlı adama elini..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran..
    20. Doğum sonrası fenalaşarak hayatını..
    21. Mehmet Tosun, Bodrum Belediye..
    22. FEDAŞ'a ait paletli araç, buzun..
    23. Saruhan seçim çalışmalarına hızlı..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP'nin..
    25. İstanbullular güneşli havanın keyfini..
    26. Polis memuru evinde ölü bulundu
    27. Kastamonu’da çocuklar aileleriyle..
    28. TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 -..
    29. "Herkes Eskişehirspor taraftarını..
    30. Mesut Özil ve nişanlısı Amine..
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması