İran ordusundan geniş çaplı tatbikat

İran ordusundan geniş çaplı tatbikat25 Ocak 2019 Cuma 11:44
ANKARA (AA) - İran ordusu, İsfahan'da 12 bin askerin katılımıyla geniş çaplı tatbikata başladı.
İran devlet televizyonu, "İktidar 97" adı verilen askeri tatbikatın İsfahan'ın Nasrabad bölgesinde başladığını duyurdu.
İran Kara Kuvvetleri'nden 12 bin askerin katıldığı tatbikata savaş uçakları ve helikopterler de destek veriyor.
Kara unsurlarının yapısında gerçekleştirilen değişikliklerin değerlendirileceği tatbikatta "modern saldırı taktiklerinin" icra edileceği belirtildi.
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