İran önemli açıklama: Yakalandılar!
İran İstihbarat Bakanı Alevi, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki silahlı saldırının birçok failinin yakalandığını söyledi.24 Eylül 2018 Pazartesi 11:18
Terör saldırısında hayatını kaybeden 25 kişinin Ahvaz'daki cenaze törenine hükümet adına katılan Bakan Alevi, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Alevi, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin öldürüldüğünü ve olayın faillerinden birçok kişinin de yakalandığını açıkladı.
İran İstihbarat Bakanı, saldırının arkasında kim varsa hepsini tespit edeceklerini dile getirdi.
Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik silahlı saldırıda 17'si asker 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.
KAYNAK: AA
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