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İran o ülkenin maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki silahlı saldırıya ilişkin yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tahran Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

23 Eylül 2018 Pazar 20:59
İran o ülkenin maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

İran, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki silahlı saldırıya ilişkin yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Ahvaz'da terör saldırısıyla ilgili BAE'li bir devlet yetkilisinin yaptığı yorum nedeniyle BAE'nin Tahran Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrılarak gerekli uyarıların yapıldığını açıkladı.

Kasımi, maslahatgüzara, ülkesinin siyasi mercilerine bağlı kişiler tarafından yapılan ve terörü himaye eden ifadelerden BAE hükümetinin de sorumlu olduğunu ve bu tür durumlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini bildirdiklerini ifade etti.

SALDIRIDA 17'Sİ ASKER 25 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş 60 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından İran yönetimi El Ahvaziye örgütünü suçlamıştı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahvaz kentindeki saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiğini ve kimlerle bağlantılı olduğunu "çok iyi bildiklerini" söylemişti.
El Ahvaziye olarak tanınan "Ahvaz Milli Direnişi" çatısı altındaki "Ahvaz Özgürlükçü Arap Hareketi" İran'ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı bir "terör örgütü" olarak biliniyor.

 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 20:59
  1. iran
  2. BAE

YORUM YAZ

  • CIBILEYITICIBILEYITI5 dk önce
    irana ve türkiyeye yapilan hainliklerin arkasinda ya BAE YAYAHUDI ARABISTAN MUTLAKA VAR BU SEREFSIZLER SÖZDE MÜSLÜMAN ÜLKELER SIYONISTLERE HIZMET EDIYORLAR CIBILIYETI BOZUK DONUZLAR.
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