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"İran nükleer anlaşmaya uymayı sürdürüyor"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından, "İran'ın 2015’de imzalanan nükleer anlaşma sınırları içinde nükleer faaliyetlerini yürüttüğü" açıklandı

31 Mayıs 2019 Cuma 19:58
"İran nükleer anlaşmaya uymayı sürdürüyor"

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA), İran’ın, 2015’de imzaladığı nükleer anlaşmanın sınırları içinde hareket ederek, taahhütlerini yerine getirmeye devam ettiği, bununla beraber ülkede düşük zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su stoklarının çoğaldığı bildirildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan UAEA tarafından Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP) taraf ülkelere gönderilen son üç aylık raporda, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini KOEP çerçevesinde yürüttüğü vurgulandı.

Raporda, İran’ın 2015’de ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği’nin (AB) de aralarında bulunduğu paydaşlarla imzaladığı nükleer anlaşmanın sınırları içinde hareket ettiği belirtilerek, ülkede düşük zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su stoklarının çoğaldığının altı çizildi.

UAEA, ayrıca müfettişlerinin İran’da kontrol etmek istediği tüm yerleşkelere yönelik erişime sahip olduğunu kaydetti.

ABD’nin yaptırımlarına karşı KOEP’e taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.

ABD’nin 2018'de KOEP anlaşmasından tek taraflı çekilmesinin ardından İran’a yönelik yaptırımları hayata geçirmesi, bu ülkede ekonomik sorunlara yol açmasının yanı sıra, KOEP'e taraf Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle İran'ın ticari ilişkilerini olumsuz etkilemişti.

AB, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların yaptırımlardan zarar görmemesi için INSTEX adlı ödeme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuş, geçen uzun süreye rağmen mekanizma hayata geçirilememiş, bu durum İran'ın tepkisine yol açmıştı.



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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:58
  1. iran
  2. UAEA
  3. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
  4. Viyana

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